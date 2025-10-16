https://ria.ru/20251016/rossija-2048731787.html
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики - РИА Новости, 16.10.2025
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Винсенте де ла О Леви в рамках Российской энергетической недели рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала республики с привлечением российских компаний, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев
и Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы
Винсенте де ла О Леви обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере ТЭК. Участники переговоров рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала Кубы с привлечением российских компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также отметили положительные результаты сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме того, кубинская сторона выразила заинтересованность в развитии ВИЭ-генерации, в частности, солнечных электростанций.
