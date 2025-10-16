Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Винсенте де ла О Леви в рамках Российской энергетической недели рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала республики с привлечением российских компаний, сообщило Минэнерго РФ.

Отмечается, что стороны также отметили положительные результаты сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме того, кубинская сторона выразила заинтересованность в развитии ВИЭ-генерации, в частности, солнечных электростанций.