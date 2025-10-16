Рейтинг@Mail.ru
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики - РИА Новости, 16.10.2025
22:09 16.10.2025
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики - РИА Новости, 16.10.2025
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Винсенте де ла О Леви в рамках Российской энергетической недели... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:09:00+03:00
2025-10-16T22:09:00+03:00
куба
россия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
куба
россия
куба, россия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Куба, Россия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия и Куба обсудили восстановление энергетического потенциала республики

Цивилев и де ла О Леви обсудили восстановление энергетического потенциала Кубы

© Иллюстрация РИА НовостиГавана, флаг Кубы и России
Гавана, флаг Кубы и России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Иллюстрация РИА Новости
Гавана, флаг Кубы и России. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Винсенте де ла О Леви в рамках Российской энергетической недели рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала республики с привлечением российских компаний, сообщило Минэнерго РФ.
"Сергей Цивилев и Министр энергетики и горнорудной промышленности Кубы Винсенте де ла О Леви обсудили расширение сотрудничества двух стран в сфере ТЭК. Участники переговоров рассмотрели различные варианты восстановления энергетического потенциала Кубы с привлечением российских компаний", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также отметили положительные результаты сотрудничества в нефтегазовой сфере. Кроме того, кубинская сторона выразила заинтересованность в развитии ВИЭ-генерации, в частности, солнечных электростанций.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Чернышенко оценил возможности России и Кубы для сотрудничества в туризме
КубаРоссияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
