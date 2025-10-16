Рейтинг@Mail.ru
Депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за России, пишет SCMP - РИА Новости, 16.10.2025
20:08 16.10.2025
Депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за России, пишет SCMP
Депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за России, пишет SCMP - РИА Новости, 16.10.2025
Депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за России, пишет SCMP
Депутаты Европарламента (ЕП) и Китая устроили спор из-за позиции в отношении России в ходе первого за семь лет визита китайских законодателей в Брюссель,... РИА Новости, 16.10.2025
Депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за России, пишет SCMP

SCMP: депутаты ЕП и КНР устроили спор из-за РФ в ходе встречи в Брюсселе

Здание Европейского парламента в Брюсселе
Здание Европейского парламента в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) и Китая устроили спор из-за позиции в отношении России в ходе первого за семь лет визита китайских законодателей в Брюссель, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
В начале сентября издание Politico со ссылкой на депутата ЕП Энгина Эроглу сообщало, что делегация политиков из КНР впервые за семь лет "замороженных отношений" посетит Европейский парламент, визит может состояться в середине октября или начале ноября.
Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая
31 мая, 10:09
Каллас сделала дерзкий выпад в адрес России и Китая
31 мая, 10:09
"Законодатели из Брюсселя и Пекина столкнулись из-за России и Тайваня в ходе их первых за семь лет официальных переговоров в столице Бельгии в четверг", - говорится в сообщении газеты.
Депутаты Евросоюза обвинили китайских коллег в том, что они якобы придерживаются позиции России по поводу причин конфликта на Украине.
"Китайская сторона поставила под сомнение право НАТО на существование. Я ранее не слышал, чтобы об этом говорили публично. По мнению Китая, нет причин для существования НАТО после распада СССР", - заявил SCMP Эроглу.
Некоторые члены ЕП, в свою очередь, обвинили Китай в якобы поддержке РФ в конфликте на Украине, отмечает издание.
По данным газеты, стороны также не смогли прийти к согласию по поводу статуса Тайваня.
Впрочем, Эроглу подчеркнул, что планирует посетить Пекин с визитом в ноябре, а дискуссии о конфликте на Украине могут продолжиться в декабре.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" соблюдают в том числе и США, которые не признают независимость Тайваня, хотя и поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ
18 сентября, 12:24
Закрытие границы с Белоруссией ударит по торговле ЕС с Китаем, пишут СМИ
18 сентября, 12:24
 
