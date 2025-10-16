Рейтинг@Mail.ru
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossija-2048699316.html
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти - РИА Новости, 16.10.2025
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти
Нефтегазовые компании РФ и Узбекистана рассматривают возможности по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:38:00+03:00
2025-10-16T18:38:00+03:00
узбекистан
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_0:299:2001:1424_1920x0_80_0_0_5dd17b0625edd42896b7d3ec5b6ce9c1.jpg
https://ria.ru/20250521/neft-2018247346.html
узбекистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156249/59/1562495947_21:0:1920:1424_1920x0_80_0_0_632f45c857d55dcbdb49a295ef7b28f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, россия, в мире
Узбекистан, Россия, В мире
Россия и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти

РФ и Узбекистан обсуждают разработку трудноизвлекаемых запасов нефти

© Depositphotos.com / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Depositphotos.com / Makhnach
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Нефтегазовые компании РФ и Узбекистана рассматривают возможности по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане, сообщила пресс-служба правительства.
"В 2024 году в Узбекистан было поставлено 233,5 тысячи тонн российской нефти. Нефтегазовые компании стран рассматривают возможности сотрудничества по разработке месторождений с трудноизвлекаемыми запасами в Узбекистане", – говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Глава Минприроды рассказал, на сколько лет хватит нефти в России
21 мая, 13:54
 
УзбекистанРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала