Российский постпред рассказал об отсутствии прямого диалога с США в ОЗХО

ГААГА, 16 окт - РИА Новости . Прямой диалог России и США на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прерванный в 2022 году, так и не возобновился, заявил РИА Новости российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Прямой диалог с американцами на гаагской площадке как на уровне руководства дипмиссий, так и между экспертами прервался по их инициативе еще в 2022 году. С тех пор он так и не возобновился, несмотря на достаточно интенсивные контакты между президентами наших стран и их спецпредставителями", - рассказал дипломат агентству по итогам сессии исполсовета.