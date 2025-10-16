Рейтинг@Mail.ru
Российский постпред рассказал об отсутствии прямого диалога с США в ОЗХО
17:46 16.10.2025 (обновлено: 18:47 16.10.2025)
Российский постпред рассказал об отсутствии прямого диалога с США в ОЗХО
Прямой диалог России и США на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прерванный в 2022 году, так и не возобновился, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
2025
в мире, россия, сша, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Россия, США, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
Российский постпред рассказал об отсутствии прямого диалога с США в ОЗХО

Тарабрин: прямой диалог России и США в ОЗХО не возобновился с 2022 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Прямой диалог России и США на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прерванный в 2022 году, так и не возобновился, заявил РИА Новости российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Прямой диалог с американцами на гаагской площадке как на уровне руководства дипмиссий, так и между экспертами прервался по их инициативе еще в 2022 году. С тех пор он так и не возобновился, несмотря на достаточно интенсивные контакты между президентами наших стран и их спецпредставителями", - рассказал дипломат агентству по итогам сессии исполсовета.
В Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на рабочем уровне между РФ и США продолжается обмен сигналами, но Москва отмечает, что есть определенная пауза в диалоге и личных встречах.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Делегация США в ОЗХО продолжает конфронтационную линию, заявил Тарабрин
