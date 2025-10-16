Российский постпред рассказал об отсутствии прямого диалога с США в ОЗХО

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Прямой диалог России и США на площадке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), прерванный в 2022 году, так и не возобновился, заявил РИА Новости российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
"Прямой диалог с американцами на гаагской площадке как на уровне руководства дипмиссий, так и между экспертами прервался по их инициативе еще в 2022 году. С тех пор он так и не возобновился, несмотря на достаточно интенсивные контакты между президентами наших стран и их спецпредставителями", - рассказал дипломат агентству по итогам сессии исполсовета.
На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что на рабочем уровне между РФ и США продолжается обмен сигналами, но Москва отмечает, что есть определенная пауза в диалоге и личных встречах.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.