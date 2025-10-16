Рейтинг@Mail.ru
Россия не исключает, что визит экспертов ОЗХО могут сорвать - РИА Новости, 16.10.2025
17:26 16.10.2025 (обновлено: 18:43 16.10.2025)
Россия не исключает, что визит экспертов ОЗХО могут сорвать
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Российская сторона не исключает, что возможный визит экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) попытаются сорвать, делает все возможное, чтобы этого не допустить, сообщил РИА Новости постпред России при организации Владимир Тарабрин.
Ранее Россия обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов техсекретариата с визитом для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 е статьи VIII Конвенции по запрещению химоружия относительно расследования по теме подготовки применения боевых отравляющих веществ.
"Конечно, этот возможный визит, а точнее его гипотетические результаты вызывают серьезные опасения у зарубежных кураторов Украины, поэтому не можем исключать никаких шагов с их стороны, направленных на его срыв. Делаем все возможное, чтобы этого не допустить", - заявил Тарабрин агентству.
Как ранее отмечал дипломат, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев сообщал, что в 2024 году в районе Авдеевки была обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе на основе синильной кислоты. Позднее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявлял, что ОЗХО взяла в проработку запрос Москвы о применении украинскими военными отравляющих веществ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий
8 октября, 22:26
 
