Россия не исключает, что визит экспертов ОЗХО могут сорвать

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Российская сторона не исключает, что возможный визит экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) попытаются сорвать, делает все возможное, чтобы этого не допустить, сообщил РИА Новости постпред России при организации Владимир Тарабрин.