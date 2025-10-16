Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 16.10.2025 (обновлено: 17:10 16.10.2025)
Россия ведет экспертный диалог с ОЗХО по возможному визиту экспертов
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
вооруженные силы украины
в мире
россия, украина, киев, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Вооруженные силы Украины, В мире
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Россия ведет экспертный диалог с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) по возможному визиту экспертов организации для расследования применения Киевом химических веществ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.
Ранее Россия обратилась к техсекретариату ОЗХО с просьбой направить в Российскую Федерацию экспертов техсекретариата с визитом для оказания технической помощи в соответствии с пунктом 38 е статьи VIII Конвенции" относительно расследования по факту подготовки Украины к применению химоружия. Как отмечал Тарабрин, российская сторона продолжает фиксировать не только случаи применения ВСУ токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ, но и наличие на Украине разветвленной системы их массового производства.
"Ведем экспертный диалог с техсекретариатом по этому вопросу. Согласно действующим правилам его содержание не подлежит разглашению", - сообщил Тарабрин агентству, говоря о возможном визите экспертов ОЗХО в РФ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Россия продолжает фиксировать наличие по всей Украине сети химлабораторий
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружияВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
