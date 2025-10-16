Россия ведет экспертный диалог с ОЗХО по возможному визиту экспертов

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. Россия ведет экспертный диалог с Организацией по запрещению химоружия (ОЗХО) по возможному визиту экспертов организации для расследования применения Киевом химических веществ, заявил РИА Новости постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин.

"Ведем экспертный диалог с техсекретариатом по этому вопросу. Согласно действующим правилам его содержание не подлежит разглашению", - сообщил Тарабрин агентству, говоря о возможном визите экспертов ОЗХО в РФ.