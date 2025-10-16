https://ria.ru/20251016/rossija-2048636921.html
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
Россия признательна Марокко за взвешенную и сбалансированную позицию по Украине, страны глобального Юга понимают, что урегулирование невозможно без устранения... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:15:00+03:00
2025-10-16T15:15:00+03:00
2025-10-16T15:15:00+03:00
в мире
россия
марокко
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048596525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2027424340e9187cea293991cc1a799e.jpg
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018621264.html
россия
марокко
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048596525_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_c213418d30b395d0afcfef454a68a55d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, марокко, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Марокко, Украина, Сергей Лавров
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
Лавров: Россия признательна Марокко за сбалансированную позицию по Украине