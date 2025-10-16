Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия признательна Марокко за взвешенную и сбалансированную позицию по Украине, страны глобального Юга понимают, что урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.