Рейтинг@Mail.ru
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossija-2048636921.html
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине - РИА Новости, 16.10.2025
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине
Россия признательна Марокко за взвешенную и сбалансированную позицию по Украине, страны глобального Юга понимают, что урегулирование невозможно без устранения... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:15:00+03:00
2025-10-16T15:15:00+03:00
в мире
россия
марокко
украина
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048596525_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2027424340e9187cea293991cc1a799e.jpg
https://ria.ru/20250523/lavrov-2018621264.html
россия
марокко
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048596525_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_c213418d30b395d0afcfef454a68a55d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, марокко, украина, сергей лавров
В мире, Россия, Марокко, Украина, Сергей Лавров
Лавров поблагодарил главу МИД Марокко за позицию страны по Украине

Лавров: Россия признательна Марокко за сбалансированную позицию по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия признательна Марокко за взвешенную и сбалансированную позицию по Украине, страны глобального Юга понимают, что урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы выразили признательность нашим коллегам за их сбалансированную взвешенную позицию по ситуации на Украине и вокруг нее. В Рабате, как и в большинстве других столицах стран глобального Юга и глобального Востока, понимают, что устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин (украинского - ред.) кризиса" - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров указал на неадекватность Зеленского
23 мая, 12:03
 
В миреРоссияМароккоУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала