Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой торговлю, отметив, что у сторон есть интерес ее нарастить. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
марокко
россия
сергей лавров
марокко
россия
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой торговлю, отметив, что у сторон есть интерес ее нарастить.
"Мы твёрдо подтвердили настрой на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению традиционно-дружественных, доверительных отношений, отношений стратегического партнёрства между нашими странами", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Марокко
Насером Буритой.
Лавров
добавил, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, кратко коснулись торгово-экономических обменов.
"У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы наращивать объёмы товарооборота, искать сферы предложения взаимных инвестиций. У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан", - заключил министр.