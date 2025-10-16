Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой торговлю, отметив, что у сторон есть интерес ее нарастить.

"У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы наращивать объёмы товарооборота, искать сферы предложения взаимных инвестиций. У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан", - заключил министр.