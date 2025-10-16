Рейтинг@Mail.ru
Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:10 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossija-2048633646.html
Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко
Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко - РИА Новости, 16.10.2025
Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой торговлю, отметив, что у сторон есть интерес ее нарастить. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:10:00+03:00
2025-10-16T15:10:00+03:00
в мире
марокко
россия
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048632649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79a25ebea8de92164d33fe35bdfc3704.jpg
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048607176.html
марокко
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048632649_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_05d3985ceffa72dd32b0a3aef49dd438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, марокко, россия, сергей лавров
В мире, Марокко, Россия, Сергей Лавров
Лавров обсудил вопросы торговли с главой МИД Марокко

Лавров: у России и Марокко есть настрой наращивать общем торговли

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита на церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита на церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита на церемонии подписания совместных документов по итогам встречи в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой торговлю, отметив, что у сторон есть интерес ее нарастить.
"Мы твёрдо подтвердили настрой на продолжение совместной работы по дальнейшему укреплению традиционно-дружественных, доверительных отношений, отношений стратегического партнёрства между нашими странами", - сказал он по итогам переговоров с главой МИД Марокко Насером Буритой.
Лавров добавил, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки дня, кратко коснулись торгово-экономических обменов.
"У нас обоюдная заинтересованность в том, чтобы наращивать объёмы товарооборота, искать сферы предложения взаимных инвестиций. У нас общее мнение, что потенциал практического сотрудничества в этих сферах далеко не исчерпан", - заключил министр.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Россия готова помочь разрешить ближневосточную ситуацию, заявил Лавров
14:02
 
В миреМароккоРоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала