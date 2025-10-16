https://ria.ru/20251016/rossija-2048622557.html
Россия предлагает дружественным странам сотрудничество в ТЭК, заявил Путин
Россия предлагает дружественным странам сотрудничество в ТЭК, заявил Путин
Россия предлагает сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) странам, которые не зависят от политической конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 16.10.2025
россия
Путин: Россия предлагает сотрудничество в ТЭК странам, не зависящим от политики