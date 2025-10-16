https://ria.ru/20251016/rossija-2048585474.html
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России товарные знаки
Сеть 7-Еleven хочет зарегистрировать в России товарные знаки
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Американская сеть магазинов шаговой доступности 7-Еleven хочет зарегистрировать в России несколько товарных знаков, следует из базы Роспатента, которую изучило РИА Новости.
Так, компания подала заявки на регистрацию товарных знаков для производства и продажи различной продукции и напитков, а также на предоставление услуг, в том числе виртуальных ресторанов и кафетериев.
Это не первые товарные знаки 7-Еleven, внесенные в базу Роспатента
. По данным ведомства, у компании уже есть зарегистрированные логотипы, один из них действует до 2032 года.
В последнее время заявки на регистрацию товарных знаков в России
подали американская компания Starbucks, французская Chanel
, японская Fast Retailing Co., владеющая брендом Uniqlo
, итальянский производитель ювелирных украшений, часов и аксессуаров Bulgari, датская компания Lego и еще некоторые.
По словам специалистов, это распространенная практика в сфере защиты интеллектуальной собственности, позволяющая избежать утраты прав на известные бренды и возможных судебных разбирательств.