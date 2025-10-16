РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) скоро объявит о новых проектах в импортозамещении, в этой сфере есть очень большой потенциал, заявил журналистам глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Российский фонд прямых инвестиций активно инвестирует в различные проекты, в том числе в технологические проекты. Мы видим очень большой потенциал в импортозамещении. Мы уже проинвестировали много средств в такого рода проекты, и в ближайшее время еще объявим о некоторых проектах именно в сфере импортозамещения", - сказал он в кулуарах РЭН.