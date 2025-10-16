Рейтинг@Mail.ru
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении - РИА Новости, 16.10.2025
13:25 16.10.2025 (обновлено: 13:49 16.10.2025)
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении - РИА Новости, 16.10.2025
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) скоро объявит о новых проектах в импортозамещении, в этой сфере есть очень большой потенциал, заявил журналистам глава... РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
арктика
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
россия
арктика
экономика, россия, арктика, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Экономика, Россия, Арктика, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении

Дмитриев: РФПИ скоро объявит о новых проектах в импортозамещении

© РИА Новости / Павел Бедняков
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) скоро объявит о новых проектах в импортозамещении, в этой сфере есть очень большой потенциал, заявил журналистам глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций активно инвестирует в различные проекты, в том числе в технологические проекты. Мы видим очень большой потенциал в импортозамещении. Мы уже проинвестировали много средств в такого рода проекты, и в ближайшее время еще объявим о некоторых проектах именно в сфере импортозамещения", - сказал он в кулуарах РЭН.
Дмитриев отметил, что также есть очень большой интерес к инвестициям в российские проекты, в том числе в Арктике. "И это проявляется и со стороны азиатских партнеров, и со стороны также ближневосточных партнеров", - уточнил он.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Энергетические компании в США хотят работать с Россией, заявил Дмитриев
13:07
 
ЭкономикаРоссияАрктикаКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
