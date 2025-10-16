https://ria.ru/20251016/rfpi-2048600530.html
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении - РИА Новости, 16.10.2025
РФПИ объявит о новых проектах в импортозамещении
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) скоро объявит о новых проектах в импортозамещении, в этой сфере есть очень большой потенциал, заявил журналистам глава... РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) скоро объявит о новых проектах в импортозамещении, в этой сфере есть очень большой потенциал, заявил журналистам глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Российский фонд прямых инвестиций активно инвестирует в различные проекты, в том числе в технологические проекты. Мы видим очень большой потенциал в импортозамещении. Мы уже проинвестировали много средств в такого рода проекты, и в ближайшее время еще объявим о некоторых проектах именно в сфере импортозамещения", - сказал он в кулуарах РЭН.
Дмитриев
отметил, что также есть очень большой интерес к инвестициям в российские проекты, в том числе в Арктике
. "И это проявляется и со стороны азиатских партнеров, и со стороны также ближневосточных партнеров", - уточнил он.
