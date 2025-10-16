Рейтинг@Mail.ru
Западные разведки делают ставку на квантовые технологии, заявил Бортников
09:13 16.10.2025
Западные разведки делают ставку на квантовые технологии, заявил Бортников
Западные разведки делают ставку на квантовые технологии, заявил Бортников
технологии
россия
самарканд
узбекистан
александр бортников
снг
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны сша
россия
самарканд
узбекистан
Технологии, Россия, Самарканд, Узбекистан, Александр Бортников, СНГ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны США
Западные разведки делают ставку на квантовые технологии, заявил Бортников

Бортников: Запад делает ставку на квантовые технологии для взлома криптозащиты

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Западные разведки делают ставку на квантовые технологии для взлома систем криптозащиты, поэтому странам СНГ надо внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в сфере кибербезопасности, чтобы не лишиться своего цифрового суверенитета, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Вызывают серьёзные опасения устремления иноспецслужб информационной инфраструктуре наших стран. Особенно в свете обозначенной Пентагоном приоритетной задачи по достижению неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны. Ставка сделана на развитие технологий квантовых вычислений. В случае прорыва в технических решениях на этом направлении западное разведсообщество уже на рубеже 2030-2035 годов получит в руки инструмент, который сделает бесполезными все существующие системы криптозащиты, построенные на классических вычислительных средствах", - сказал Бортников в четверг на 57-м заседании СОРБ в Самарканде (Узбекистан).
В этой связи следует внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры, систем информационной безопасности в сфере экономики и финансов и в других отраслях, отметил Бортников. "В конечном итоге это чревато полной утратой цифрового суверенитета государства", - предупредил он.
