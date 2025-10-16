Западные разведки делают ставку на квантовые технологии, заявил Бортников

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Западные разведки делают ставку на квантовые технологии для взлома систем криптозащиты, поэтому странам СНГ надо внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в сфере кибербезопасности, чтобы не лишиться своего цифрового суверенитета, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.

В этой связи следует внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры, систем информационной безопасности в сфере экономики и финансов и в других отраслях, отметил Бортников. "В конечном итоге это чревато полной утратой цифрового суверенитета государства", - предупредил он.