"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады - РИА Новости, 16.10.2025
"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
На Украине вновь появилась надежда на мирное урегулирование конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T22:34:00+03:00
2025-10-16T22:34:00+03:00
2025-10-16T22:52:00+03:00
2025
"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
Дмитрук назвал разговор Путина с Трампом важным моментом для Украины