"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 16.10.2025 (обновлено: 22:52 16.10.2025)
"Важный момент". Разговор Путина и Трампа поразил депутата Рады
На Украине вновь появилась надежда на мирное урегулирование конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X. РИА Новости, 16.10.2025
Дмитрук назвал разговор Путина с Трампом важным моментом для Украины

© РИА Новости / Сергей БобылевПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. На Украине вновь появилась надежда на мирное урегулирование конфликта, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в соцсети X.
"Это еще один важный момент для Украины. В моей стране снова появилась надежда на мир", — написал он.
Дмитрук добавил, что, несмотря на все заявления разжигателей конфликта, "голос мира снова прозвучал из уст сильных лидеров".
Накануне глава Белого дома заявил, что верит в желание российского руководства добиться разрешения украинского кризиса.
В четверг лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили новый саммит, сотрудничество двух стран и конфликт на Украине. Беседа состоялась по инициативе российской стороны и продлилась два с половиной часа. Это был восьмой по счету разговор двух лидеров.
