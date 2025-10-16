Рейтинг@Mail.ru
Разговор Путина и Трампа стал одним из самых продолжительных с начала года - РИА Новости, 16.10.2025
21:57 16.10.2025
Разговор Путина и Трампа стал одним из самых продолжительных с начала года
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Разговор Путина и Трампа стал одним из самых продолжительных с начала года

Разговор Путина и Трампа стал 8-м и одним из самых продолжительных с начала года

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся в четверг, стал одним из самых продолжительных с начала этого года, подсчитало РИА Новости.
Нынешний телефонный разговор лидеров России и США – уже восьмой в 2025 году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт состоялся 12 февраля.
Беседа в четверг продолжалась более двух часов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Таким образом, разговор стал одним из самых продолжительных, уже состоявшихся в этом году.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. Тогда они говорили около 40 минут. Их разговор 14 июня продолжался 50 минут, президенты также беседовали почти час 3 июля. Разговор 4 июня занял примерно час 10 минут, а самый первый в этом году февральский разговор - почти полтора часа. Наиболее продолжительными были телефонные переговоры весной: 18 марта звонок продлился около двух часов, 19 мая - более двух часов.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о разговоре Путина и Трампа
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир Путин
 
 
