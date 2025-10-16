https://ria.ru/20251016/razgovor-2048702045.html
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 16.10.2025
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:57:00+03:00
2025-10-16T18:57:00+03:00
2025-10-16T18:58:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
сша
россия
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_1b627ad5112fcb94909256f79e42f998.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048697852.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044691180_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90c4836b79ac54804f4e852cccffcf2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, сша, россия, дмитрий песков, политика
Владимир Путин, Дональд Трамп, США, Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
Песков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа, он проходит сейчас