Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:27 16.10.2025 (обновлено: 19:43 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/razgovor-2048697165.html
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным - РИА Новости, 16.10.2025
Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T18:27:00+03:00
2025-10-16T19:43:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_0:0:3202:1801_1920x0_80_0_0_fb4c18392c348767a932a32f629a2b9e.jpg
https://ria.ru/20251009/tramp-2047192378.html
https://ria.ru/20251016/yle-2048623357.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038275698_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_08107ce1fa657606eba44ba8b2350949.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Путиным

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что проводит телефонный разговор с Владимиром Путиным.
Он отметил, что беседа будет продолжительной. Портал Axios писал, что лидеры обсудят конфликт на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп стоит на распутье, которое определит судьбу мира
9 октября, 08:00
В Кремле подтвердили информацию о разговоре.
Накануне глава Белого дома заявил, что верит в желание российского руководства добиться разрешения украинского кризиса.
Последний раз Путин и Трамп общались в ночь на 19 августа. Как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, они выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины.
Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Как у Путина": на Западе раскрыли, в чем Трамп хочет догнать Россию
14:48
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала