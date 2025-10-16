Российские ПВО сбили 23 украинских беспилотника на российскими регионами

«

"Шестнадцатого октября текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Курской области, по пять БПЛА – над территориями Воронежской и Брянской областей и два БПЛА – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.