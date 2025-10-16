https://ria.ru/20251016/pvo-2048742795.html
Российские ПВО сбили 23 украинских беспилотника на российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом, сообщили... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
республика крым
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
республика крым
курская область
безопасность, брянская область, республика крым, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Республика Крым, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МО: средства ПВО за три часа сбили 23 украинских беспилотника над 4 регионами