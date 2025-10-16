Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 51 дрон ВСУ над восемью регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы поразили:
- 12 БПЛА — над Саратовской областью;
- 11 — над Волгоградской;
- восемь — над Ростовской;
- шесть — над Крымом;
- по четыре — над Брянской и Воронежской областями;
- три — над Белгородской;
- по одному — над Курской областью, Черным и Азовским морями.
Местные власти нескольких регионов сообщали об уничтожении беспилотников.
Так, в Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. В Воронежской области военные уничтожили несколько дронов на подлете. В Ростовской области БПЛА ВСУ обнаружили в четырех районах. Пострадавших нигде нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18