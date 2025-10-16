Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник - РИА Новости, 16.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 16.10.2025 (обновлено: 08:51 16.10.2025)
Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник
Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник
Средства ПВО за ночь сбили 51 дрон ВСУ над восемью регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.10.2025
Силы ПВО сбили за ночь 51 украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Средства ПВО за ночь сбили 51 дрон ВСУ над восемью регионами, Черным и Азовским морями, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы поразили:
Местные власти нескольких регионов сообщали об уничтожении беспилотников.
Так, в Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры. В Воронежской области военные уничтожили несколько дронов на подлете. В Ростовской области БПЛА ВСУ обнаружили в четырех районах. Пострадавших нигде нет.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
