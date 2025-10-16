Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг состоялся спустя почти 2 месяца после их последнего телефонного контакта, подсчитало РИА Новости.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. В тот же день в Белом доме проходила встреча Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Нынешний телефонный разговор состоялся накануне анонсированного визита Зеленского в Вашингтон.
Эта телефонная беседа лидеров России и США – уже восьмая в этом году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт лидеров двух стран был 12 февраля.
Затем они созвонились спустя месяц, 18 марта. После того разговора до следующих контактов прошло уже два месяца - в следующий раз лидеры поговорили 19 мая. В июне Путин и Трамп провели два телефонных разговора с разницей в полторы недели – 4 и 14 июня, после этого они созванивались также 3 июля.