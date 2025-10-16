Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг состоялся спустя почти 2 месяца после их последнего телефонного контакта, подсчитало РИА Новости.

Эта телефонная беседа лидеров России и США – уже восьмая в этом году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт лидеров двух стран был 12 февраля.