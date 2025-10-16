Рейтинг@Mail.ru
Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца - РИА Новости, 16.10.2025
18:53 16.10.2025 (обновлено: 22:07 16.10.2025)
Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца
Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца - РИА Новости, 16.10.2025
Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца
Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг состоялся спустя почти 2 месяца после их последнего телефонного... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
россия
сша
аляска
Путин и Трамп созвонились впервые за два месяца

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся впервые за два месяца

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в четверг состоялся спустя почти 2 месяца после их последнего телефонного контакта, подсчитало РИА Новости.
В прошлый раз лидеры России и США созванивались в ночь с 18 на 19 августа, спустя несколько дней после саммита на Аляске. В тот же день в Белом доме проходила встреча Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза. Нынешний телефонный разговор состоялся накануне анонсированного визита Зеленского в Вашингтон.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Ушаков рассказал о реакции Путина на высказанную Трампом идею о саммите
Вчера, 21:48
Эта телефонная беседа лидеров России и США – уже восьмая в этом году. Первый с момента избрания Трампа на новый президентский срок телефонный контакт лидеров двух стран был 12 февраля.
Затем они созвонились спустя месяц, 18 марта. После того разговора до следующих контактов прошло уже два месяца - в следующий раз лидеры поговорили 19 мая. В июне Путин и Трамп провели два телефонных разговора с разницей в полторы недели – 4 и 14 июня, после этого они созванивались также 3 июля.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В Европе отреагировали на телефонный разговор Путина и Трампа
Вчера, 21:40
 
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
