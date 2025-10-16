https://ria.ru/20251016/putin-2048718229.html
В Белом доме рассказали о продолжительности разговора Путина и Трампа
Разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался больше двух часов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 16.10.2025
