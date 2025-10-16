Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил Меланью за внимание к украинским детям, заявил Трамп
20:38 16.10.2025 (обновлено: 20:51 16.10.2025)
Путин поблагодарил Меланью за внимание к украинским детям, заявил Трамп
Путин поблагодарил Меланью за внимание к украинским детям, заявил Трамп - РИА Новости, 16.10.2025
Путин поблагодарил Меланью за внимание к украинским детям, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланью Трамп за ее участие в вопросе воссоединения... РИА Новости, 16.10.2025
в мире, сша, россия, владимир путин, дональд трамп, меланья трамп, аляска
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Меланья Трамп, Аляска
Путин поблагодарил Меланью за внимание к украинским детям, заявил Трамп

Путин поблагодарил Меланью за участие в вопросе украинских детей, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин поблагодарил первую леди США Меланью Трамп за ее участие в вопросе воссоединения украинских детей с их семьями.
"Президент Путин поблагодарил первую леди, Меланью, за ее участие в вопросе украинских детей. Он был очень признателен и сказал, что эта работа будет продолжена", - написал глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social.
Меланья ранее в октябре заявила, что ее представитель работает напрямую с командой Путина по вопросу воссоединения украинских детей с их семьями, она также добавила, что Путин ответил на ее письмо, переданное ее мужем президенту РФ во время встречи на Аляске.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Трамп заявил, что обсудил с Путиным перспективы торговли России и США
Вчера, 20:36
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДональд ТрампМеланья ТрампАляска
 
 
