Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Трампа с миром на Ближнем Востоке, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/putin-2048716016.html
Путин поздравил Трампа с миром на Ближнем Востоке, заявил Белый дом
Путин поздравил Трампа с миром на Ближнем Востоке, заявил Белый дом - РИА Новости, 16.10.2025
Путин поздравил Трампа с миром на Ближнем Востоке, заявил Белый дом
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с "миром на Ближнем Востоке", сообщила пресс-секретарь Белого... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:27:00+03:00
2025-10-16T20:27:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_50:0:1440:782_1920x0_80_0_0_caf5343543e5fbe706a7c44eb94bf8c3.jpg
https://ria.ru/20251016/tramp-2048714677.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005805664_180:0:1260:810_1920x0_80_0_0_4bae5a7db2852a29ed4bd70cdc3b0ee2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, ближний восток
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ближний Восток
Путин поздравил Трампа с миром на Ближнем Востоке, заявил Белый дом

Белый дом: Путин поздравил Трампа с достижением мира на Ближнем Востоке

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с "миром на Ближнем Востоке", сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«

"Президент Путин поздравил президента (СШАДональда Трампа - ред.) с достижением мира на Ближнем Востоке", – сказала она в эфире Fox News.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
В разговоре с Путиным был достигнут большой прогресс, заявил Трамп
Вчера, 20:19
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампБлижний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала