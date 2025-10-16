https://ria.ru/20251016/putin-2048644815.html
Путин проведет совещание по электроэнергетике, сообщил Решетников
Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
россия
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведет совещание по электроэнергетике, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы, действительно, сейчас готовим большое совещание у президента по электроэнергетике", - сказал Решетников
на пленарном заседании "Российской энергетической недели" (РЭН).
По его словам, на совещании будут рассмотрены вопросы тарифов, в том числе увеличение дифференциации в тарифах день-ночь, введение дифференциации платы за подключение к энергосетевому хозяйству в зависимости от уровня надежности. Также будут рассмотрены инструменты по управлению спросом.
