Путин рассказал о работе над ростом экспортного потенциала газовой отрасли
Путин рассказал о работе над ростом экспортного потенциала газовой отрасли - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал о работе над ростом экспортного потенциала газовой отрасли
Россия работает над увеличением экспортного потенциала своей газовой отрасли, в том числе сжиженного природного газа (СПГ), заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
Путин рассказал о работе над ростом экспортного потенциала газовой отрасли
