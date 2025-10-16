https://ria.ru/20251016/putin-2048624965.html
Путин прокомментировал отказ Запада от поставок оборудования для ТЭК
Президент России Владимир Путин высказался о Западе, который отказался от поставок оборудования России для ТЭК: "купил билет и не поехал назло кондуктору". РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:51:00+03:00
Путин прокомментировал отказ Запада от поставок оборудования для ТЭК
Путин назвал отказ Запада от поставок оборудования для ТЭК чушью