Путин рассказал о росте спроса на электроэнергию

"Отмечу, что ядерной энергетике отводится важная роль в снабжении потребителей, роль которых в перспективе должна кардинально возрасти. Имею в виду электротранспорт, конечно, тот же самый, о котором я упоминал, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг. Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".