Путин рассказал о росте спроса на электроэнергию
Путин рассказал о росте спроса на электроэнергию - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал о росте спроса на электроэнергию
Цифровая экономика предъявляет растущий спрос на электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:44:00+03:00
россия
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Цифровая экономика предъявляет растущий спрос на электроэнергию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Отмечу, что ядерной энергетике отводится важная роль в снабжении потребителей, роль которых в перспективе должна кардинально возрасти. Имею в виду электротранспорт, конечно, тот же самый, о котором я упоминал, промышленные роботы, автоматизированные системы в сфере услуг. Растущий спрос на электроэнергию предъявляет цифровая экономика, включая инструменты искусственного интеллекта, блокчейна, объекты хранения и обработки данных. По некоторым оценкам, потребление энергии дата-центрами в мире уже сопоставимо со всей тяжелой промышленностью", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.