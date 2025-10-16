Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин
Ядерные технологии
 
14:42 16.10.2025
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных станций, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
"Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения АЭС, заявил Путин

Путин: «Росатом» занимает около 90% глобального рынка строительства АЭС

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании "Создавая энергетику будущего вместе" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. "Росатом" занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных станций, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Солидным опытом располагает и другой наш высокотехнологичный лидер – "Росатом". Он занимает около 90% глобального рынка сооружения атомных электростанций", - сказал Путин на международном форуме" Российская энергетическая неделя" в Москве.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели".
Путин назвал ключевые направления в мировой энергетике
14:21
 
Ядерные технологии
 
 
