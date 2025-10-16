https://ria.ru/20251016/putin-2048619845.html
Путин назвал западные страны ненадежными партнерами
Путин назвал западные страны ненадежными партнерами - РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал западные страны ненадежными партнерами
РИА Новости РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:40:00+03:00
2025-10-16T14:40:00+03:00
2025-10-16T14:40:00+03:00
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048619232_0:254:3189:2048_1920x0_80_0_0_1dadf1d1d4ebbce13d280e3b9fd73424.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048609753.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048619232_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_15984f22349098d93d364dc707088537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025, экономика, в мире
Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025, Экономика, В мире
Путин назвал западные страны ненадежными партнерами
Путин назвал Запад ненадежным партнером за отказ обслуживать энергооборудование