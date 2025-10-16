Рейтинг@Mail.ru
Путин поручил проработать аспекты использования угольной генерации
14:40 16.10.2025
Путин поручил проработать аспекты использования угольной генерации
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать использование объектов угольной генерации в РФ для обеспечения потребностей дата-центров. РИА Новости, 16.10.2025
россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину проработать использование объектов угольной генерации в РФ для обеспечения потребностей дата-центров.
"Прошу (правительство - ред.) проработать использование передовой чистой угольной генерации для обеспечения потребностей цифровой инфраструктуры, центров хранения и обработки данных, и так далее", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
