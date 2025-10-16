Рейтинг@Mail.ru
Малые АЭС никто не строит, кроме России, заявил Путин
14:38 16.10.2025 (обновлено: 14:59 16.10.2025)
Малые АЭС никто не строит, кроме России, заявил Путин
Малые атомные электростанции (АЭС), кроме России, сегодня никто не строит, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
россия
Путин о строительстве малых АЭС
Малые АЭС кроме России сегодня никто не строит, заявил Путин
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Малые АЭС никто не строит, кроме России, заявил Путин

Путин: малые АЭС сегодня никто не строит, кроме России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Малые атомные электростанции (АЭС), кроме России, сегодня никто не строит, заявил президент России Владимир Путин.
России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС. А малые АЭС пока, кроме нас, никто и не строит. Планы есть, но реально, на практике, ничего в мире не происходит, только у нас это делается", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал, где еще появится атомная генерация
14:38
 
РоссияВладимир ПутинВ мире
 
 
