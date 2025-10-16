Рейтинг@Mail.ru
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2025
14:33 16.10.2025 (обновлено: 15:10 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/putin-2048616938.html
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей, заявил Путин
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2025
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей, заявил Путин
Затраты энергокомпаний России на расширение инфраструктуры не должны механически перекладываться в потребительские тарифы, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:33:00+03:00
2025-10-16T15:10:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048617151_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_204a6f72085d1356affe332beac994d4.png
https://ria.ru/20251016/putin-2048616505.html
россия
Путин: "Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей"
Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей, отметил Путин
2025-10-16T14:33
true
PT0M39S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048617151_97:0:577:360_1920x0_80_0_0_862072eb05045083ac733154284de63d.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Затраты энергокомпаний нельзя перекладывать на потребителей, заявил Путин

Путин: затраты энергокомпаний не должны перекладываться в потребительские тарифы

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Затраты энергокомпаний России на расширение инфраструктуры не должны механически перекладываться в потребительские тарифы, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в четверг президент отметил, что в России отмечаются локальные дефициты электроэнергии в районах, где строятся крупные индустриальные и транспортные проекты, для их ликвидации нужно вводить в строй новые электростанции.
"Подчеркну, что затраты энергетических компаний не должны механически перекладываться в тариф на плечи потребителей, необходимы более гибкие решения, включая нормативные новации, управление спросом на электроэнергию, механизмы поддержки инвестиций в ТЭКе", - сказал Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин отметил спад промпроизводства в Германии
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
