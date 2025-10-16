https://ria.ru/20251016/putin-2048616188.html
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых зеленых в мире
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых зеленых в мире - РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых зеленых в мире
Российский энергобаланс один из самых зеленых в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16
2025-10-16T14:32:00+03:00
2025-10-16T15:09:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
Путин: российский энергобаланс – один из самых зеленых в мире
Российский энергобаланс - один из самых зеленых в мире, заявил Путин
Путин назвал российский энергобаланс одним из самых зеленых в мире
Путин: большую часть электроэнергии в РФ вырабатывают с малым углеродным следом