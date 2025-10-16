Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил результаты совместных усилий ОПЕК+ для рынка нефти - РИА Новости, 16.10.2025
14:28 16.10.2025
Путин оценил результаты совместных усилий ОПЕК+ для рынка нефти
Результат совместных усилий ОПЕК+ для рынка нефти есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
россия, москва, владимир путин, опек, в мире
Россия, Москва, Владимир Путин, ОПЕК, В мире
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Результат совместных усилий ОПЕК+ для рынка нефти есть, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Как уже сказал, Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+. На основе взаимных интересов мы с партнёрами выполняем обязательства для балансировки мирового рынка нефти. Я хочу обратить внимание, что это делается не только для производителей, но и для потребителей. Результат совместных усилий есть", - сказал Путин во время выступления на международном форуме" Российская энергетическая неделя" в Москве.
Мировая экономика растет, заявил Путин
