Мировая экономика растет, заявил Путин

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировая экономика растет, как и ее потребности в энергоносителях, заявил президент России Владимир Путин.
В ходе сессии Международного форума "Российская энергетическая неделя" он отметил, что на мировом энергетическом рынке идёт объективное переформатирование цепочек поставок.
"Переключение логистики энергоресурсов в сторону Глобального Юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причём с более надёжными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей. А эти потребности, безусловно, растут. Растёт мировая экономика год от года, несмотря ни на какие проблемы. Темп меняется, но он позитивный всё равно. И потребности растут", - сказал Путин.
