Путин оценил уровень газификации в России
Уровень газификации в РФ составляет почти 75%, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:26:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
