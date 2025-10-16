https://ria.ru/20251016/putin-2048611896.html
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления. РИА Новости, 16.10.2025
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления.
"Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). И, надо признать, что наш газовый экспорт поначалу, действительно, сократился, но затем вновь начал расти", - указал президент.
Путин
отметил, что хотя экспорт еще не восстановился в полном объеме, но его рост "абсолютно очевидный".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".