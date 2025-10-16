Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 16.10.2025 (обновлено: 15:05 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/putin-2048611896.html
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу - РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу
Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:21:00+03:00
2025-10-16T15:05:00+03:00
евросоюз
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048614988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ad5d0e8b305ae7919ee9ff1be8ef1ae.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048614410.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о последствиях отказа ЕС от российского газа
Демарш ЕС лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления, заявил Путин
2025-10-16T14:21
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048614988_215:0:1655:1080_1920x0_80_0_0_61b6bbc217e12fb5db330014464cf309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, экономика, владимир путин
Евросоюз, Экономика, Владимир Путин
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу

Путин: демарш ЕС лишь ускорил перенаправление газа из РФ на другие направления

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что демарш Евросоюза лишь ускорил перенаправление российского газа на другие надежные направления.
"Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
"Казалось бы, отказ некоторых европейских стран от российского газа, подрыв известных "Северных потоков" отрезали нас от традиционных рынков сбыта, нанесли удар по важному сектору нашего ТЭКа (топливно-энергетического комплекса - ред.). И, надо признать, что наш газовый экспорт поначалу, действительно, сократился, но затем вновь начал расти", - указал президент.
Путин отметил, что хотя экспорт еще не восстановился в полном объеме, но его рост "абсолютно очевидный".
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин призвал повысить добычу трудноизвлекаемых запасов газа
14:27
 
ЕвросоюзЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала