Путин определил, что является главным для мировой экономики
Путин определил, что является главным для мировой экономики - РИА Новости, 16.10.2025
Путин определил, что является главным для мировой экономики
Предсказуемость на нефтяном рынке - это самое главное, что есть в этом секторе мировой экономики, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин: предсказуемость на нефтяном рынке – это самое главное для мировой экономики
Предсказуемость на нефтяном рынке - это самое главное для мировой экономики, отметил Путин
Путин определил, что является главным для мировой экономики
Путин назвал предсказуемость на нефтяном рынке главным для мировой экономики