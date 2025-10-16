https://ria.ru/20251016/putin-2048611365.html
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
В Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года, это связано с падением уровня промышленного производства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
Путин: спрос на газ в Европе остается ниже уровня 2019 года