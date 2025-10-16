Рейтинг@Mail.ru
14:19 16.10.2025 (обновлено: 14:27 16.10.2025)
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
В Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года, это связано с падением уровня промышленного производства, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. В Европе спрос на газ ниже уровня 2019 года, это связано с падением уровня промышленного производства, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Устойчиво растёт потребление газа в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, тогда как в той же Европе спрос на газ до сих пор ниже уровня 2019 года", - сказал Путин во время выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.
Путин о добыче нефти в России в текущем году - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал о добыче нефти в России в этом году
14:23
 
