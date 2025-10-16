https://ria.ru/20251016/putin-2048610475.html
Путин заявил о продолжении сотрудничества в рамках ОПЕК+
Путин заявил о продолжении сотрудничества в рамках ОПЕК+ - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о продолжении сотрудничества в рамках ОПЕК+
Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:18:00+03:00
2025-10-16T14:18:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
опек
москва
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
россия
москва
2025
Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+