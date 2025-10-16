https://ria.ru/20251016/putin-2048610285.html
Путин назвал причину сокращения добычи нефти в России в 2025 году
Путин назвал причину сокращения добычи нефти в России в 2025 году - РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал причину сокращения добычи нефти в России в 2025 году
Сокращение добычи нефти в РФ в 2025 году связано с договоренностями в рамках ОПЕК+, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
экономика
россия
опек
владимир путин
россия
Путин назвал причину сокращения добычи нефти в России в 2025 году
