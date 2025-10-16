https://ria.ru/20251016/putin-2048609896.html
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей
Перенастройка мировых энергетических связей в мире носит объективный характер, растет потребление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:16:00+03:00
2025-10-16T14:16:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048611466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей
Путин: перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер