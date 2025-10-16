Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 16.10.2025 (обновлено: 15:00 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/putin-2048609896.html
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей
Перенастройка мировых энергетических связей в мире носит объективный характер, растет потребление, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:16:00+03:00
2025-10-16T15:00:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
российская энергетическая неделя — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048611466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российская энергетическая неделя — 2025
Путин заявил о перенастройке мировых энергетических связей

Путин: перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Перенастройка мировых энергетических связей в мире носит объективный характер, растет потребление, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В ходе своего выступления затрону некоторые основные тенденции современной энергетики и, конечно, представлю наш взгляд на вызовы, которые стоят перед глобальным и российским ТЭКом. Первым таким вызовом является перенастройка мировых энергетических связей. Она во многом носит объективный, естественный характер. Ну просто возникают новые центры экономического развития, там растет потребление, вот и все", - сказал Путин на международном форуме "Российская энергетическая неделя".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал о результате совместных усилий ОПЕК+ на рынке нефти
14:19
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала