Путин назвал ключевые направления в мировой энергетике
Путин назвал ключевые направления в мировой энергетике - РИА Новости, 16.10.2025
Путин назвал ключевые направления в мировой энергетике
Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он рассказал о развитии газовой отрасли, перспективах нефтяного...
Выступление Путина на глобальном форуме "Российская энергетическая неделя"
Выступление Путина на глобальном форуме "Российская энергетическая неделя"
Путин: последствия отказа от российских энергоносителей уже сказались на экономике ЕС
Последствия отказа от российских энергоносителей уже сказались на экономике ЕС, заявил Путин
Путин: предсказуемость на нефтяном рынке – это самое главное для мировой экономики
Предсказуемость на нефтяном рынке - это самое главное для мировой экономики, отметил Путин
Путин о добыче нефти в России в текущем году
Добыча нефти в текущем году в России составит 510 млн тонн, на 1% ниже, чем в прошлом году, сообщил Путин
Путин: "Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей"
Затраты энергокомпаний не должны вкладываться в тариф для потребителей, отметил Путин
Путин: российский энергобаланс – один из самых зеленых в мире
Российский энергобаланс - один из самых зеленых в мире, заявил Путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048539559_68:0:943:656_1920x0_80_0_0_b04c89aa15420399110eb7ec249bcc78.jpg
Путин об отказе Запада от поставок оборудования России для ТЭК
"Купил билет и не поехал назло кондуктору. Чушь какая-то, понимаете? Ерунда. Но вот это реалии сегодняшнего бытия"
Путин о Западе, который отказался от поставок оборудования России для ТЭК.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он рассказал о развитии газовой отрасли, перспективах нефтяного рынка и проблемах, с которыми столкнулся Запад, отказавшись от дешевых энергоносителей.
Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
Вызовы для мировой энергетики
Первым вызовом президент назвал перенастройку мировых энергетических связей, которая во многом носит объективный характер.
"Возникают новые центры экономического развития, там растет потребление", — сказал глава государства.
Мир сталкивается с намеренным разрушением энергетической архитектуры, вызванным западными элитами:
«
"Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического, производственного потенциала. Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом".
Владимир Путин
президент России
В пример он привел Германию
, в которой за последние пять лет значительно упало производство.
Президент привел данные, согласно которым мировой спрос на нефть в этом году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в 2024-м. По его мнению, мир еще долго будет пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.
Россия
сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти. Несмотря на недобросовестную конкуренцию, ее нефтяной сектор работает устойчиво:
«
"Ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на один процент ниже, чем в прошлом году. Но хочу обратить ваше внимание, что это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. То есть это добровольное снижение".
Владимир Путин
президент России
Москва продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+
и выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти. Путин назвал предсказуемость главным фактором этой сферы.
О развитии газовой отрасли
Россия обладает уникальными резервами газа, его добыча сохраняется на высоком уровне, но нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов, заявил президент.
Он также отметил рост газового экспорта.
"Вместе с партнерами мы работаем над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли, причем речь не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ", — сказал Путин.
Спрос на голубое топливо растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке
, в Латинской Америке
, чего нельзя сказать о Европе.
«
"Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов".
Владимир Путин
президент России
Путин напомнил, что на уголь по-прежнему приходится весомая доля в мировом энергобалансе.
«
"С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед".
Владимир Путин
президент России
Россия остается абсолютным лидером в ядерной энергетике, обладая уникальными компетенциями по всей цепочке производства.
"В России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС", — сказал Путин.
Он отметил активную кооперацию в атомной отрасли со странами Глобального Юга по линии БРИКС
.
Россия намерена укреплять свое энергетическое лидерство, развивать партнерские отношения в интересах будущих поколений.
По его словам, сейчас во всем мире появляются страны, которые закупают российское оборудование, хотя еще вчера они приобретали его в Европе.
При этом безответственные шаги западных элит привели к тому, что на первый план в мире выходит не качество энергоносителей, а наличие доступа к топливу.
«
"Элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭК, поставленное в Россию. Официально заявили о том, что не будут выполнять свои обязательства. Но только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами".
Владимир Путин
президент России
Россия всегда выполняла договоренности в сфере топливно-энергетического комплекса и будет делать это дальше, подчеркнул президент.
«
"Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого — обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов".
Владимир Путин
президент России
Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве
с 15 по 17 октября. Это одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проводится на самом высоком уровне, с участием руководителей крупнейших компаний отрасли.
РИА Новости выступает информационным партнером форума.