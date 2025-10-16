МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании "Российской энергетической недели". Он рассказал о развитии газовой отрасли, перспективах нефтяного рынка и проблемах, с которыми столкнулся Запад, отказавшись от дешевых энергоносителей.

Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

Вызовы для мировой энергетики

Первым вызовом президент назвал перенастройку мировых энергетических связей, которая во многом носит объективный характер.

"Возникают новые центры экономического развития, там растет потребление", — сказал глава государства.

Мир сталкивается с намеренным разрушением энергетической архитектуры, вызванным западными элитами:

« "Многие европейские страны под политическим давлением отказались от покупки российских энергоносителей. Уже отмечал, к чему ведет такой отказ для самих западных государств и для их экономического, производственного потенциала. Последствия этих действий мы наблюдаем в том же Евросоюзе, включая падение оборотов промышленности, рост цен из-за более дорогих заокеанских нефти и газа, снижение конкурентоспособности европейских товаров, экономики в целом". Владимир Путин президент России президент России

В пример он привел Германию , в которой за последние пять лет значительно упало производство.

О нефтяном секторе

Президент привел данные, согласно которым мировой спрос на нефть в этом году составит 104,5 миллиона баррелей в сутки, то есть на миллион с лишним больше, чем в 2024-м. По его мнению, мир еще долго будет пользоваться автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

Россия сохраняет позицию одного из ведущих производителей нефти. Несмотря на недобросовестную конкуренцию, ее нефтяной сектор работает устойчиво:

« "Ожидаем, что по итогам года в нашей стране будет добыто 510 миллионов тонн нефти. Это примерно на один процент ниже, чем в прошлом году. Но хочу обратить ваше внимание, что это происходит в соответствии с договоренностями в рамках соглашения ОПЕК+. То есть это добровольное снижение". Владимир Путин президент России президент России

Москва продолжает сотрудничество в рамках ОПЕК+ и выполняет обязательства для балансировки мирового рынка нефти. Путин назвал предсказуемость главным фактором этой сферы.

О развитии газовой отрасли

Россия обладает уникальными резервами газа, его добыча сохраняется на высоком уровне, но нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов, заявил президент.

Он также отметил рост газового экспорта.

"Вместе с партнерами мы работаем над увеличением экспортного потенциала российской газовой отрасли, причем речь не только о трубопроводном газе, но и о поставках СПГ", — сказал Путин.

« "Демарш Евросоюза лишь ускорил смену вектора наших поставок в пользу более перспективных, ответственных покупателей, государств, которые знают свои интересы и действуют рационально, исходя именно из этих национальных интересов". Владимир Путин президент России президент России

О мировом угольном рынке

Путин напомнил, что на уголь по-прежнему приходится весомая доля в мировом энергобалансе.

« "С учетом смещения глобальной деловой активности в АТР можно ожидать, что угольный рынок останется значимым, большим на десятилетия вперед". Владимир Путин президент России президент России

Об атомной энергетике

Россия остается абсолютным лидером в ядерной энергетике, обладая уникальными компетенциями по всей цепочке производства.

"В России на горизонте полутора десятков лет запланирован ввод более 29 гигаватт мощности атомных электростанций, включая малые АЭС", — сказал Путин.

Он отметил активную кооперацию в атомной отрасли со странами Глобального Юга по линии БРИКС

О мировом сотрудничестве

Россия намерена укреплять свое энергетическое лидерство, развивать партнерские отношения в интересах будущих поколений.

По его словам, сейчас во всем мире появляются страны, которые закупают российское оборудование, хотя еще вчера они приобретали его в Европе.

При этом безответственные шаги западных элит привели к тому, что на первый план в мире выходит не качество энергоносителей, а наличие доступа к топливу.

« "Элиты западных стран в одночасье отказались обслуживать оборудование для ТЭК, поставленное в Россию. Официально заявили о том, что не будут выполнять свои обязательства. Но только лишний раз показали, что они являются ненадежными партнерами". Владимир Путин президент России президент России

Россия всегда выполняла договоренности в сфере топливно-энергетического комплекса и будет делать это дальше, подчеркнул президент.

« "Россия предлагает комплексное технологическое сотрудничество энергетических стран, которое не зависит от санкций и внешнего давления. Настоящее партнерство, в основе которого — обмен знаниями, опытом, создание промышленных альянсов". Владимир Путин президент России президент России

Международный форум "Российская энергетическая неделя" проходит в Москве с 15 по 17 октября. Это одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного ТЭК. Мероприятие традиционно проводится на самом высоком уровне, с участием руководителей крупнейших компаний отрасли.