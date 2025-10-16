https://ria.ru/20251016/putin-2048609555.html
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
Президент РФ Владимир Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры в мире из-за действий Запада. РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
