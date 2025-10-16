Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
14:15 16.10.2025 (обновлено: 14:25 16.10.2025)
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
Президент РФ Владимир Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры в мире из-за действий Запада. РИА Новости, 16.10.2025
2025
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада

Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры мира из-за Запада

Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил об искусственной ломке энергетической архитектуры в мире из-за действий Запада.
"Но мы сталкиваемся, конечно, и с искусственной ломкой энергетической архитектуры, вызванной агрессивными и весьма напористыми действиями некоторых западных элит", - сказал Путин во время выступления на международном форуме" Российская энергетическая неделя" в Москве.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Кремле рассказали о прочности российской экономики
Вчера, 13:14
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
