Мировой энергорынок проходит перестройку поставок, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2025
14:15 16.10.2025 (обновлено: 15:04 16.10.2025)
Мировой энергорынок проходит перестройку поставок, заявил Путин
экономика, россия, владимир путин, африка, латинская америка, российская энергетическая неделя — 2025
Экономика, Россия, Владимир Путин, Африка, Латинская Америка, Российская энергетическая неделя — 2025
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мировой энергорынок проходит перестройку поставок и маршрутов, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас, конечно, речь не о проблемах европейцев, а в целом о мировом энергетическом рынке, где, как уже сказал, идет объективное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики и энергоресурсов в сторону Глобального Юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей. А эти потребности, безусловно, растут", - сказал Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" - одна из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Путин о последствиях отказа ЕС от российского газа - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал, к чему привел демарш ЕС по российскому газу
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинАфрикаЛатинская АмерикаРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
