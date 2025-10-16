https://ria.ru/20251016/putin-2048608869.html
Началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
Пленарное заседание международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) с участием президента РФ Владимира Путина началось в столичном Манеже,... РИА Новости, 16.10.2025
москва
манеж
российская энергетическая неделя — 2025
