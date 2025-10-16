Рейтинг@Mail.ru
Началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
14:12 16.10.2025
Началось пленарное заседание РЭН с участием Путина
Пленарное заседание международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) с участием президента РФ Владимира Путина началось в столичном Манеже,... РИА Новости, 16.10.2025
москва
манеж
российская энергетическая неделя — 2025
москва
2025
москва, манеж, российская энергетическая неделя — 2025
Москва, Манеж, Российская энергетическая неделя — 2025
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Пленарное заседание международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) с участием президента РФ Владимира Путина началось в столичном Манеже, передает корреспондент РИА Новости.
Российская энергетическая неделя проходит с 15 по 17 октября в Манеже и Гостином Дворе. Тема форума в этом году - "Создавая энергетику будущего вместе". В числе его участников - государственные деятели, лидеры энергетических компаний, представители экспертного и научного сообществ. Официальная программа РЭН включает в себя более 60 деловых мероприятий, а ключевым событием по традиции станет пленарное заседание.
Генеральный директор НПК Объединенная вагонная компания (НПК ОВК) Ирина Ольховская - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025
09:47
 
Москва, Манеж, Российская энергетическая неделя — 2025
 
 
