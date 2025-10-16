https://ria.ru/20251016/putin-2048587553.html
Песков анонсировал международный телефонный разговор Путина
Президент РФ Владимир Путин вечером планирует провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.10.2025
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
