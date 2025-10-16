Рейтинг@Mail.ru
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе - РИА Новости, 16.10.2025
11:36 16.10.2025
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
Президент России Владимир Путин много читает и любит книги, рассказал бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. РИА Новости, 16.10.2025
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин много читает и любит книги, рассказал бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Он отметил важность появления в России государственной литературной премии "Слово".
"Вы знаете, что учредителями этой премии были Союз писателей РФ, Российский книжный союз, активно поддержанный администрацией президента, да и самим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, у нас президент много читает, много знает и любит книги, это я знаю не понаслышке", - сказал Степашин, выступая на конференции в Москве.
