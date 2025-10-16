https://ria.ru/20251016/putin-2048564868.html
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
Президент России Владимир Путин много читает и любит книги, рассказал бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. РИА Новости, 16.10.2025
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
