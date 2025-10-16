Рейтинг@Mail.ru
09:40 16.10.2025 (обновлено: 10:31 16.10.2025)
Путин внес на ратификацию договор о сотрудничестве с Венесуэлой
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, документ РИА Новости, 16.10.2025
венесуэла, госдума рф, владимир путин, россия, москва, оон
Венесуэла, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Москва, ООН
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора между РФ и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, документ доступен в думской электронной базе.
"Ратифицировать договор между Российской Федерацией и Боливарианской Республикой Венесуэла о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, подписанный в городе Москве 7 мая 2025 года", - сказано в проекте федерального закона.
В договоре отмечается, что стороны решительно выступают против односторонних принудительных и ограничительных мер (санкций), в том числе экстерриториального характера, которые представляют собой нарушение устава ООН и других общепризнанных норм и принципов международного права.
Стороны также предпринимают солидарные усилия в целях борьбы с наследием и фальсификацией истории колониализма, обличения расизма, геноцида и других преступлений.
Согласно договору, стороны сотрудничают по вопросам контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения, способствуя обеспечению международной стабильности, равной и неделимой безопасности для всех без исключения государств.
"Стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, находящихся в эксплуатации у совместных предприятий, и снижение их нагрузки на окружающую среду за счет применения передовых технологий добычи, расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе", - сказано в документе.
Более того, стороны договора способствуют формированию независимой российско-венесуэльской финансовой инфраструктуры.
Что касается спортивной сферы, то отмечается, что стороны договора развивают связи между спортивными федерациями посредством участия атлетов из двух государств в проводимых на территории РФ и Венесуэлы спортивных соревнованиях и турнирах и реализуют инициативы по иным направлениям профильного сотрудничества. Также стороны развивают культурно-гуманитарные связи посредством проведения перекрестных культурных мероприятий.
Каракас - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
СМИ узнали о секретных планах ЦРУ в Венесуэле
