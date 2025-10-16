Путин дал старт движению на мосту через Обь у Сургута

ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании правительства Российской Федерации в среду открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.

Генподрядчиком на строительстве объекта стала компания "Мостострой-11". Также в рамках Всероссийской студенческой стройки на объекте трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны. По инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей автономного округа новому мосту присвоено название "Звезда Оби".