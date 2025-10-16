Путин дал старт движению на мосту через Обь у Сургута

ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании правительства Российской Федерации в среду открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.
"На заседании правительства Российской Федерации в Сургуте президент России Владимир Путин открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута… Президент отметил важность реализации крупных инфраструктурных проектов для социально-экономического развития регионов России", - указано в сообщении.
Первый в России Центр цифровых видов спорта открылся в Югре
11 октября, 18:34
В церемонии открытия моста в режиме видеоконференцсвязи принял участие также вице-премьер Марат Хуснуллин, очно в Сургуте — губернатор Югры Руслан Кухарук, гендиректор компании "Мостострой-11" Николай Руссу, сотрудники строительной компании, общественники и представители студенческих строительных отрядов, которые принимали участие в строительстве моста.
"С опережением сроков в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершили строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Работу над этим масштабным проектом по поручению президента РФ начали в 2022 году. Новый мостовой переход открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями", – прокомментировал событие Руслан Кухарук.
Генподрядчиком на строительстве объекта стала компания "Мостострой-11". Также в рамках Всероссийской студенческой стройки на объекте трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны. По инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей автономного округа новому мосту присвоено название "Звезда Оби".
Новый мост является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на улучшение транспортной доступности региона и повышение качества жизни жителей автономного округа. Общая протяженность моста составляет 1,76 километра, а вместе с подходами – более 45 километров. Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров Тюмень – Тобольск – Сургут – Новый Уренгой – Надым – Салехард и Пермь – Ивдель – Ханты-Мансийск – Сургут – Нижневартовск – Томск, которые входят в состав логистического направления "Арктика – Азия" и Северного широтного коридора, и откроет новые возможности для роста экономики региона и всей страны, а также поможет развитию Арктических территорий.