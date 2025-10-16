Рейтинг@Mail.ru
Путин дал старт движению на мосту через Обь у Сургута
07:09 16.10.2025 (обновлено: 10:11 16.10.2025)
Путин дал старт движению на мосту через Обь у Сургута
Президент России Владимир Путин на заседании правительства Российской Федерации в среду открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута,... РИА Новости, 16.10.2025
сургут, обь, россия, владимир путин, руслан кухарук, марат хуснуллин
Сургут, Обь, Россия, Владимир Путин, Руслан Кухарук, Марат Хуснуллин
Путин дал старт движению на мосту через Обь у Сургута

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 16 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании правительства Российской Федерации в среду открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.
"На заседании правительства Российской Федерации в Сургуте президент России Владимир Путин открыл второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута… Президент отметил важность реализации крупных инфраструктурных проектов для социально-экономического развития регионов России", - указано в сообщении.
В церемонии открытия моста в режиме видеоконференцсвязи принял участие также вице-премьер Марат Хуснуллин, очно в Сургуте — губернатор Югры Руслан Кухарук, гендиректор компании "Мостострой-11" Николай Руссу, сотрудники строительной компании, общественники и представители студенческих строительных отрядов, которые принимали участие в строительстве моста.
"С опережением сроков в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни" завершили строительство мостового перехода через реку Обь в районе Сургута. Работу над этим масштабным проектом по поручению президента РФ начали в 2022 году. Новый мостовой переход открывает дополнительные возможности для роста экономики региона, развития Арктики и укрепления связей между территориями", – прокомментировал событие Руслан Кухарук.
Генподрядчиком на строительстве объекта стала компания "Мостострой-11". Также в рамках Всероссийской студенческой стройки на объекте трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны. По инициативе стройотрядовцев и при поддержке жителей автономного округа новому мосту присвоено название "Звезда Оби".
Новый мост является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на улучшение транспортной доступности региона и повышение качества жизни жителей автономного округа. Общая протяженность моста составляет 1,76 километра, а вместе с подходами – более 45 километров. Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров ТюменьТобольск – Сургут – Новый УренгойНадымСалехард и ПермьИвдельХанты-Мансийск – Сургут – НижневартовскТомск, которые входят в состав логистического направления "Арктика – Азия" и Северного широтного коридора, и откроет новые возможности для роста экономики региона и всей страны, а также поможет развитию Арктических территорий.
