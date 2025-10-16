Рейтинг@Mail.ru
ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете - РИА Новости, 16.10.2025
17:53 16.10.2025
ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете
ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете - РИА Новости, 16.10.2025
ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете
ПСБ открыл обновленное образовательное пространство базовой кафедры банка в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, в мероприятии... РИА Новости, 16.10.2025
2025
Новости
Петр Фрадков
ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете

Обновленное пространство кафедры банка ПСБ открыли в Финансовом университете

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ открыл обновленное образовательное пространство базовой кафедры банка в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, в мероприятии участвовали председатель банка Петр Фрадков и ректор вуза Станислав Прокофьев, сообщает пресс-служба банка.
Пространство включает в себя лекторий, ИТ-лабораторию, зону коворкинга, вебинарную комнату и кофе-пойнт.
Деятельность кафедры направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, расширение спектра программ и курсов, развитие системы корпоративного обучения для сотрудников банка, стажировок и практик для студентов университета. В образовательные программы войдут не только традиционные форматы, но и различные мастер-классы, митапы, консультации, в том числе с участием экспертов банка. В качестве дополнительных активностей предусмотрено проведение дней карьеры, конференций, тренингов, бизнес-игр, олимпиад и других мероприятий.
"Отвечая на современные запросы в сфере образования, эксперты банка совместно с научно-педагогической школой Финансового университета сформировали пространство, где можно получить конкурентные знания всем, кто планирует строить карьеру в сфере финансов, в том числе в ПСБ. Для развития ключевых отраслей российской экономики необходимы высококвалифицированные и талантливые специалисты, которые будут выводить отечественные предприятия на лидирующие позиции", – сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба.
Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности кафедры ПСБ станет разработка и реализация программ высшего и дополнительного профессионального образования, направленных на развитие компетенций специалистов и руководителей банковского сектора и предприятий ключевых отраслей экономики.
Ректор вуза отметил, что открытие образовательного пространства базовой кафедры банка – знаковое событие в истории университета.
"Впервые в практике нашего многолетнего и плодотворного взаимодействия с ПСБ, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в 2021 году, создана не просто учебная аудитория, а уникальное пространство, сочетающее функциональность, технологичность и комфорт", - подчеркнул Прокофьев, его слова приводятся на сайте университета.
Он поблагодарил председателя ПСБ за вклад в подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками для успешного развития национальной экономики.
Кафедра ПСБ открылась в 2021 году. В 2024 году было запущено обучение по магистерской программе "Цифровая трансформация бизнеса и аналитика данных" и программе повышения квалификации "Мастер банковского дела". В 2024-2025 годах банк предоставил студентам возможность прохождения практики и оплачиваемых стажировок с перспективой дальнейшего трудоустройства.
