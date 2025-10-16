ПСБ открыл образовательное пространство кафедры в Финансовом университете

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. ПСБ открыл обновленное образовательное пространство базовой кафедры банка в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации, в мероприятии участвовали председатель банка Петр Фрадков и ректор вуза Станислав Прокофьев, сообщает пресс-служба банка.

Пространство включает в себя лекторий, ИТ-лабораторию, зону коворкинга, вебинарную комнату и кофе-пойнт.

Деятельность кафедры направлена на внедрение бизнес-практик в образовательный процесс, расширение спектра программ и курсов, развитие системы корпоративного обучения для сотрудников банка, стажировок и практик для студентов университета. В образовательные программы войдут не только традиционные форматы, но и различные мастер-классы, митапы, консультации, в том числе с участием экспертов банка. В качестве дополнительных активностей предусмотрено проведение дней карьеры, конференций, тренингов, бизнес-игр, олимпиад и других мероприятий.

"Отвечая на современные запросы в сфере образования, эксперты банка совместно с научно-педагогической школой Финансового университета сформировали пространство, где можно получить конкурентные знания всем, кто планирует строить карьеру в сфере финансов, в том числе в ПСБ. Для развития ключевых отраслей российской экономики необходимы высококвалифицированные и талантливые специалисты, которые будут выводить отечественные предприятия на лидирующие позиции", – сказал Фрадков, его слова приводит пресс-служба.

Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности кафедры ПСБ станет разработка и реализация программ высшего и дополнительного профессионального образования, направленных на развитие компетенций специалистов и руководителей банковского сектора и предприятий ключевых отраслей экономики.

Ректор вуза отметил, что открытие образовательного пространства базовой кафедры банка – знаковое событие в истории университета.

"Впервые в практике нашего многолетнего и плодотворного взаимодействия с ПСБ, соглашение о сотрудничестве с которым было подписано в 2021 году, создана не просто учебная аудитория, а уникальное пространство, сочетающее функциональность, технологичность и комфорт", - подчеркнул Прокофьев, его слова приводятся на сайте университета.

Он поблагодарил председателя ПСБ за вклад в подготовку специалистов, обладающих профессиональными навыками для успешного развития национальной экономики.